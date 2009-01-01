Турчинов обвинил Россию: пускала слухи о причастности Украины к баллистическим ракетам КНДР

Представлен доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Александр Турчинов УНИАН

Россия в инициативном порядке распространила среди представителей военно-дипломатического корпуса слухи о том, что северокорейская ракета якобы разработана с помощью украинских специалистов

Об этом говорится в докладе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, сообщает пресс-служба СНБО.

"По информации нашей разведки, в начале июня 2017 года российская сторона в инициативном порядке распространила среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, позиционный материал о том, что северокорейская ракета разработана с помощью украинских специалистов", — говорится в документе.

Поскольку у российских спецслужб есть связи с экспертами и журналистами разных стран, в данном случае они использовали для дискредитации Украины американского эксперта Майкла Еллемана, семья которого имеет очень тесные отношения с ключевыми должностными лицами российских спецслужб, отметил Турчинов.

"Эллеман был цинично использован российскими спецслужбами как одно из многих звеньев предварительно настроенной РФ системы распространения провокационной информации", — говорится в заявлении.

Секретарь СНБО сообщил, что для нейтрализации негативных последствий вышеупомянутой публикации в New York Times Украина подготовила рекомендации соответствующим государственным органам.

"Рабочая группа по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания New York Times, считает журналистский материал от 14 августа 2017 элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ", — отмечается в сообщении.

Турчинов подчеркнул, что рабочая группа единогласно пришла к выводу, который "полностью опровергает причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет Северной Кореи".

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