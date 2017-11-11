Турчинов обвинил Россию: стягивает к границе Украины силы для "перекраски" под миротворцев

Переговоры о введении миротворческих сил на Донбасс ведутся очень серьезные, подчеркнул секретарь СНБО.

Александр Турчинов УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и оборонызаявил, что Российская Федерация начала стягивать к границам Украины военные силы, которые хочет "перекрасить" под

Об этом пишет "Украинская правда".

В то же время чиновник подчеркнул, что переговоры о введении миротворческих сил на восток нашей страны ведутся очень серьезные.

"Но все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать к границам Украины, под миротворческие, будут напрасными. Этот закон (о реинтеграции Донбасса — Ред.) не позволит России реализовать свои замыслы ", — сказал секретарь СНБО.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.