Сегодня, 16:26 RSS

Турчинов обвинил Россию: стягивает к границе Украины силы для "перекраски" под миротворцев

Сегодня, 14:44

Переговоры о введении миротворческих сил на Донбасс ведутся очень серьезные, подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов
Александр Турчинов УНИАН
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Российская Федерация начала стягивать к границам Украины военные силы, которые хочет "перекрасить" под миротворцев ООН.

Об этом пишет "Украинская правда".

В то же время чиновник подчеркнул, что переговоры о введении миротворческих сил на восток нашей страны ведутся очень серьезные.

"Но все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать к границам Украины, под миротворческие, будут напрасными. Этот закон (о реинтеграции Донбасса — Ред.) не позволит России реализовать свои замыслы ", — сказал секретарь СНБО.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.

Теги:  
Украина, Россия, граница, миротворцы, Донбасс, Турчинов, закон, реинтеграция Донбасса
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...