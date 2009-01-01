Турчинов определил, сколько Украине нужно времени, чтобы полностью "очистить" Донбасс

Турчинов заявил, что Украина воюет не с боевиками Донбасса, против нас ведет войну имеющая ядерное оружие Россия.

Александр Турчинов. http://uainfo.censor.net.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украине достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию оккупированного Донбасса.

Об этом он заявил в интервью изданию "Цензор.Нет".

"При сегодняшней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса. Но есть один вопрос: в случае начала такой освободительной операции, сколько своих дивизий выставит против нас Россия? В этом главная проблема", — сказал Турчинов.

Он также подчеркнул, что основная задача сил противника, которые сейчас на Донбассе, — в случае наступления украинской армии продержаться несколько суток до подхода основных сил российской армии.

"Нужно понимать, что мы воюем не с сепаратистами, не с армейскими корпусами этих фейковых ДНР и ЛНР. Против нас ведет войну имеющая огромную армию и ядерное оружие Российская империя", — отметил он.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что Украина имеет конкретный план относительно Донбасса, который не связан с уступками путинскому режиму.