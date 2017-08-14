Турчинов опроверг фейк о передаче Украиной ракетных технологий Северной Корее

Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, заявил секретарь СНБО.

Александр Турчинов rnbo.gov.ua

Украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.

По его словам, некоторые иностранные СМИ начали распространять ложную информацию о передаче "Южмаш" ракетных технологий Северной Корее.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", — заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что Украина считает правящий режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны".

"Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский", — добавил Турчинов.

Он подчеркнул, что с начала агрессии РФ против Украины в 2014 году "Украина полностью прекратила поставки оружия, военной техники и военных технологий в Россию".

"Украина не поставляла ракетные двигатели и какие-либо ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах", — резюмировал секретарь СНБО.

Отметим, что ранее американское издание The New York Times сообщило, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.

Издание приводит слова эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана.

"Похоже, что эти двигатели прибыли из Украины — возможно незаконно", — сказал он в интервью.

"Большой вопрос: сколько и помогают украинцы им сейчас. Я очень переживаю", — добавил он.

Он также добавил, что следователи из ООН выяснили, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов. Двое граждан Северной Кореи были пойманы, и согласно отчету ООН, информация, которую они пытались похитить, касалась передовых "ракетных систем, жидкостных моторных двигателях, космических аппаратов и системы подачи ракетного топлива".

Следователи считают, что в период послереволюционной Украины Пхеньян попытался сделать это снова.

При этом в издании отмечают, что речь идет о двигателях, изобретенные в РФ — RD-250.

Издание также цитирует Эльмана, который также не исключал, что большое российское ракетное предприятие "Энергомаш", которое имеет сильные связи с украинским комплексом, играло роль в передаче технологии двигателей RD-250 Северной Корее. Он отметил, что такие двигатели могли храниться на складах в РФ.

Напомним, ранее Евросоюз расширил санкции против КНДР.