Турчинов поручил проверить информацию о визите европейских и украинских политиков в Крым

На заседании СНБО будет рассматриваться вопрос о введении санкций против лиц, посетивших Крым.

Александр Турчинов rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил Службе безопасности Украины проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы СНБО.

"СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым", — сказал Турчинов.

По его словам, в случае подтверждения этой информации на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос о введении против них санкций.

"Кроме того, проверке подлежит также информация относительно участия в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму, должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством", — подытожил Турчинов.

Отметим, что сегодня российские СМИ распространили информацию, что в оккупированный Крым с трехдневным визитом прибыла делегация европейских и украинских политиков. В состав делегации якобы вошло около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что делегация также "представлена здравомыслящими украинскими политиками".

Напомним, ранее дипломат призвал создать международный механизм для возвращения Крыма.