Турчинов предупредил: боевики могут устроить провокации на праздники

Нечистая сила всегда обречена, отметил секретарь СНБО.

Александр Турчинов УНИАН

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)считает, что на новогодние и рождественские праздники боевики могут устроить провокации.

Об этом он рассказал на полигоне в Новых Петровцах Киевской области, пишет Укринформ.

В то же время чиновник подчеркнул, что "нечистая сила всегда именно на такие христианские праздники себя и проявляет".

"И, к большому сожалению, именно с такой нечистой силой мы и ведем войну, защищая нашу страну. Поэтому я могу прогнозировать, что будут провокации", — отметил Турчинов.

По его словам, у террористов как раз на праздники, особенно на христианские, "видимо, что-то "внутри рвет наружу", что они пробуют делать провокации, грязь, кровь". "Но я убежден, что нечистая сила, она всегда обречена", — добавил секретарь СНБО.

Ранее Александр Турчинов говорил, что наши силовики метр за метром начинают освобождать захваченную противником территорию востока Украины, а 2017-й год станет переломным в этом процессе.