Турчинов рассказал, как в 2014 году спикер Госдумы угрожал "жестоко наказать" за Крым

Нарышкин начал угрожать "по поручению", рассказал секретарь СНБО.

Александр Турчинов tsn.ua

В феврале 2014 года спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин угрожал руководителям Украины "жестоким наказанием".

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Мне позвонил спикер Российской Госдумы Нарышкин. Он представился и сказал, что Россия считает меня легитимным Главой ВР, но не признает как и.о. президента, так как есть легитимный президент Янукович. Поэтому он, как мой коллега, равный по статусу из руководства РФ готов общаться. Перевожу его вступление на понятный язык: "Путин поручил мне вести с вами переговоры". Потом начал угрожать "по поручению": "Если будет угроза жизни русским гражданам или жителям Крыма, русская армия нас жестоко накажет… Вы нигде не спрячетесь и т.д…" Что-то вроде этого", — рассказал Турчинов.

"Я ответил, что это Россия начала агрессию против нашей страны, и руководство РФ за свое вероломство будет отвечать... Примерно такой был разговор", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Турчинов вспомнил, как в 2014 году пытался "выковырять" беглого Януковича из Крыма.