Турчинов рассказал о попытках оккупантов прорвать оборону сил АТО у Бахмутки

Каждую неделю происходит несколько боевых столкновений, говорит секретарь СНБО.

Александр Турчинов rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украинызаявил, что российские гибридные войска не прекращают постоянных попыток прорыва обороны сил АТО в районес выходом на стратегически важные рубежи, но получают достойный отпор со стороны ВСУ.

Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в зону проведения АТО, о чем со ссылкой на пресс-службу СНБО сообщает УНИАН.

Турчинов проверил состояние обеспечения и боевой готовности подразделений Вооруженных Сил в оперативно-тактической группировке "Луганск". По результатам проверки секретарь СНБО провел совещание с военным руководством АТО.

По его словам, ежедневно на участке фронта, который находится в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск", противник осуществляет системные огневые провокации, "в частности, с применением запрещенного минского договоренностями вооружения: артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня и минометов".

"Каждую неделю происходит несколько боевых столкновений", — сказал Турчинов, добавив, что враг не прекращает постоянных попыток прорыва нашей обороны для продвижения в направлении Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи.

"Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных", — сказал секретарь СНБО Украины.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что за две недели боев на Бахмутке силы АТО уничтожили треть разведроты боевиков.

фото: rnbo.gov.ua