Турчинов сказал, за сколько ВСУ могут вернуть под контроль Донбасс без вмешательства России

Украина ведет войну с подразделениями РФ, подчеркнул секретарь СНБО.
Проблема планирования военной операции на востоке страны заключается в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе будет противодействовать, сколько РФ привлечет дивизий, корпусов, полков или армий, рассказал он в интервью "Громадському".
"В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, когда не знаешь реальный потенциал врага. Потенциал, который есть сегодня, это также регулярные вооруженные силы РФ", — отметил чиновник.
По его словам, "там много (в рядах незаконных вооруженных формирований — Ред.) жителей с Донбасса, но они подчинены исключительно военному руководству, они живут по военным уставам РФ, используют российское оружие, имеют централизованное материально-техническое обеспечение российского Генштаба".
"Это подразделения России, с которыми мы ведем войну, несмотря на то, что там очень много предателей, украинских, которые в это вовлечены. Но эти корпуса (1-й и 2-й "армейские корпуса", самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" — Ред.) продержатся недолго. В случае, если действительно не было бы второго эшелона, который, как я рассказывал в начале, и стоит на границе. Кроме того, многое зависит от наших стратегических партнеров", — добавил секретарь СНБО.
Ранее Александр Турчинов говорил, что в 2017 году военнослужащие ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе продвинулись на дистанцию в десять и более километров, а также значительно улучшили свои позиции.