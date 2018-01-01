Турчинов сказал, за сколько ВСУ могут вернуть под контроль Донбасс без вмешательства России

Украина ведет войну с подразделениями РФ, подчеркнул секретарь СНБО.

Развитие ситуации на Донбассе зависит от стратегических партнеров Украины, отметил Александр Турчинов УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждает, что для восстановления контроля над захваченными боевиками территориями Донбасса Вооруженным Силам Украины понадобится несколько недель, если не будет вмешиваться Россия.

Проблема планирования военной операции на востоке страны заключается в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе будет противодействовать, сколько РФ привлечет дивизий, корпусов, полков или армий, рассказал он в интервью "Громадському".

"В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, когда не знаешь реальный потенциал врага. Потенциал, который есть сегодня, это также регулярные вооруженные силы РФ", — отметил чиновник.

По его словам, "там много (в рядах незаконных вооруженных формирований — Ред.) жителей с Донбасса, но они подчинены исключительно военному руководству, они живут по военным уставам РФ, используют российское оружие, имеют централизованное материально-техническое обеспечение российского Генштаба".

"Это подразделения России, с которыми мы ведем войну, несмотря на то, что там очень много предателей, украинских, которые в это вовлечены. Но эти корпуса (1-й и 2-й "армейские корпуса", самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" — Ред.) продержатся недолго. В случае, если действительно не было бы второго эшелона, который, как я рассказывал в начале, и стоит на границе. Кроме того, многое зависит от наших стратегических партнеров", — добавил секретарь СНБО.

Ранее Александр Турчинов говорил, что в 2017 году военнослужащие ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе продвинулись на дистанцию в десять и более километров, а также значительно улучшили свои позиции.