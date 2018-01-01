Турция напомнила Европе об аннексии Крыма

По словам Чавушоглу, Анкара никогда не признает полуостров российским.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые, по его словам "начали забывать про Крым".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Safak.

"Мы не забыли о Крыме и никогда не забудем, его аннексию не признали и не признаем (...) Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем: если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность", - заявил Чавушоглу.

Свое заявление Чавушоглу сделал в присутствии главы МИД Украины Павла Климкина и депутата Верховной Рады Украины, одного из лидеров организации Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, которые участвуют в мероприятиях, приуроченных к 74-й годовщине депортации крымско-татарского народа.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в аннексированный Крым. Так, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2 процента, или на 551 тысячу мест. Прошлым летом на данном направлении выставили 2,7 млн кресел, а в этом году только 2,1 млн.

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