Турция напомнила Европе об аннексии Крыма

По словам Чавушоглу, Анкара никогда не признает полуостров российским.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Safak.
"Мы не забыли о Крыме и никогда не забудем, его аннексию не признали и не признаем (...) Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем: если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность", - заявил Чавушоглу.
Свое заявление Чавушоглу сделал в присутствии главы МИД Украины Павла Климкина и депутата Верховной Рады Украины, одного из лидеров организации Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, которые участвуют в мероприятиях, приуроченных к 74-й годовщине депортации крымско-татарского народа.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в аннексированный Крым. Так, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2 процента, или на 551 тысячу мест. Прошлым летом на данном направлении выставили 2,7 млн кресел, а в этом году только 2,1 млн.
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