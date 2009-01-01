Турция запретила своим судам заходить в порты оккупированного Россией Крыма

Гройсман поблагодарил Турцию за поддержку Украины, ее территориальной целостности и независимости.

Турция запретила своим судам заходить в Крым фото: zn.ua

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что это является свидетельством дружественности Анкары по отношению к Украине.

"Сегодня, в день визита, мы получили ноту о запрете любым турецким судам посещать оккупированный Крым. Это очень мощный сигнал", — цитирует пресс-служба Гройсмана.

Гройсман поблагодарил Турцию за поддержку Украины, ее территориальной целостности и независимости.

Он также подчеркнул особую роль Турецкой Республики по поддержке крымских татар.

"Ваша позиция в отношении крымских татар очень важно для нас и ваше желание поддержать в таких непростых условиях свидетельствует о высокой степени дружественности между нашими странами", — подчеркнул он.

В свою очередь, Йылдырым заверил, что Турция поддерживает Украину, осуждая аннексию Крыма и поддерживая территориальную целостность нашей старны.

Напомним, ранее Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам.