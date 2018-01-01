Тысячи россиян. Матиос рассказал, с какой силой украинские бойцы воюют на Донбассе

В Донецкой области у противника есть сотни танков, боевых бронированных машин и орудий, отметил главный военный прокурор.

На захваченной части Донбасса орудуют десятки тысяч противников Украины Reuters

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что на захваченной части Донбасса украинские бойцы воюют против отформатированной, хорошо экипированной и обеспеченной военной силы, там находятся до 40 тысяч вооруженных людей.

Контингент непосредственно россиян в разные периоды колебался от трех тысяч военных РФ до 16 тысяч, рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"Оно (количество вооруженных людей на оккупированных территориях — Ред.) колеблется в те или иные периоды, этапы эскалации или затихания, но суммарно — до 40 тыс. вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров Российской Федерации", — отметил чиновник.

По его словам, против наших защитников воюют "более 35 тысяч человек, пять бригад, три отдельных полка, восемь отдельных батальонов, две отдельные роты, пять батальонов территориальной обороны, более 18 тысяч лиц военных только в "ДНР", 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня — это только Донецкая область".

Напомним, в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала антитеррористической операции (стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже глава государства сказал, что с начала 2018-го на Донбассе погиб 21 украинский военный, а еще 90 — получили ранения.