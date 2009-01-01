Тюремщики бросили Сенцова в камеру-одиночку в подвале Иркутского CИЗО

Подвалы CИЗО № 1 Иркутска считаются самым скверным местом для заключенных, говорят правозащитники.

Олег Сенцов facebook.com/tania.iaroshenko

Незаконно осужденный в России украинский режиссербыл этапирован изв следственный изолятор №1 Иркутска. Он помещён в одиночную камеру в подвале иркутской тюрьмы.

Сенцова посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Приангарья и юристы, сообщает Радио Свобода.

СИЗО-1 — старейшая тюрьма Иркутска, ее подвалы считаются самым скверным местом для заключенных, там сыро и холодно, сказал местный юрист Святослав Хроменков.

Однако, по словам правозащитника, именно в камере Сенцова недавно делали ремонт и сейчас "там вполне прилично".

Сам Сенцов не знает, почему его этапировали в Иркутск. По мнению правозащитника, таким образом, осужденному на большой срок не дают прижиться и обзавестись влиянием в колонии.

Однако более вероятной причиной перевода Сенцова в Иркутск юрист считает практику Европейского суда по правам человека. Заключенным, этапированным на большое расстояние от места проживания, присуждается серьезная компенсация. Чем дальше от дома, тем выше сумма, отметил Хроменков.

Ранее "Главред" сообщал, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

25 августа 2015 года российский суд приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом в РФ о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

Напомним, что 2 декабря 2016 года в ответ на просьбу российского режиссера Александра Сокурова об освобождении Сенцова президент РФ Владимир Путин заявил, что "по-христиански действовать в этом деле мы не можем, должны руководствоваться решением суда. Мы живем в правовом государстве, такие вопросы должны решаться судебной системой".