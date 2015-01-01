У Авакова предупредили: Путин продолжит обострять конфликт на Донбассе

На востоке нашей страны орудуют тысячи кадровых военных РФ, отметил Шкиряк.

Российские военные, иллюстрация uapress.info

Советник главы МВД— считает, что президент РФбудет продолжать обострениево время новогодних и рождественских праздников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время тот уточнил, что на захваченной части востока Украины постоянно находятся около 10 тыс. кадровых российских военных.

"Сейчас ВС (вооруженные силы — ред.) РФ провели плановую ротацию своих подразделений практически по всей линии фронта", — отметил Шкиряк.

По словам советника, их свежие силы получили приказ от своего генштаба на усиление боевых действий и активизацию деятельности российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) от Широкино до Станицы Луганской.

Ранее заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что российское руководство упорно продолжает поддерживать боевиков на Донбассе, поскольку думает, что таким образом защищает свои национальные интересы.