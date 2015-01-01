У Авакова предупредили: Путин продолжит обострять конфликт на Донбассе

На востоке нашей страны орудуют тысячи кадровых военных РФ, отметил Шкиряк.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В то же время тот уточнил, что на захваченной части востока Украины постоянно находятся около 10 тыс. кадровых российских военных.
"Сейчас ВС (вооруженные силы — ред.) РФ провели плановую ротацию своих подразделений практически по всей линии фронта", — отметил Шкиряк.
По словам советника, их свежие силы получили приказ от своего генштаба на усиление боевых действий и активизацию деятельности российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) от Широкино до Станицы Луганской.
Ранее заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что российское руководство упорно продолжает поддерживать боевиков на Донбассе, поскольку думает, что таким образом защищает свои национальные интересы.