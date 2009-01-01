У Авакова рассказали, что грозит сыну Шуфрича за резонансное ДТП в центре Киева

Следствие должно провести экспертизы, отметил Геращенко.

Нестор Шуфрич с семьей Instagram

За ДТП в центре Киева сына нардепа Нестора Шуфрича могут приговорить к условному лишению свободы.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил народный депутат, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Уголовный кодекс может давать за такое правонарушение от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы", — заявил Геращенко.

Нардеп также отметил, что следствие должно провести экспертизы. По его словам, вина водителя будет очевидна, так он не пропустил мужчину, который проходил по пешеходному переходу.

Напомним, по факту аварии с участием Шуфрича полиция открыла Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса.

Напомним, 18 августа возле села Ямельня Яворовского района Львовской области водитель на Mercedes-Benz S65, который принадлежит Петру Дыминскому, столкнулся с Opel Astra, погибла женщина-водитель второго авто.