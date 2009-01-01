У Авдеевки силы АТО "поздравили" боевиков с Днем Независимости и ответили плотным огнем

Террористы били по нашим опорникам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные у пулемета Facebook Генштаба ВСУ

Всего за прошлые сутки, 24 августа,22 раза нарушили перемирие. Три наших бойца получили ранения.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В конце прошлых суток в районе проведения АТО боевики не уменьшили вооруженные провокации. После 18 часов российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров, и вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны. Здесь с вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевки, Спартака били по нашим опорным пунктам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие "поздравления" ко Дню Независимости Украины наши бойцы отвечали плотным огнем. Также боевики выпустили не менее 27 мин калибра 82 миллиметра вблизи Троицкого.

На Луганском направлении боевики били со 120-миллиметрового миномета по нашим укреплениям у Катериновки. А 82-миллиметровые минометы противника работали на подступах к Новоалександровки и Новотошковское. В районе Станицы Луганской зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь около 20 часов недалеко от поселка Тарамчук боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее, 23 августа, боевики 18 раз нарушили "режим тишины", ранен один украинский военный, еще один — травмирован.