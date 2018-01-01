У берегов Крыма Черноморский флот России переведен в боевую готовность — СМИ

Вчера в Севастополе в штабе ЧФ проходил "экстренный селектор" с минобороны РФ, узнали журналисты.

У берегов Крыма Черноморский флот России был переведен в боевую готовность с середины марта, узнали журналисты Reuters

У берегов захваченного Российской Федерацией Крыма Черноморский флот оккупантов переведен в боевую готовность еще с середины марта.

Во вторник, 10 апреля, с утра в штабе флота (находится в Севастополе) было все командование частей, шел "экстренный селектор" с минобороны, пишет "Крымский канал" в Telegram со ссылкой на источники.

"Говорят, ЧФ переведен в боевую готовность еще с середины марта. Официально в Средиземном море у берегов Сирии уже находятся корабль "Пытливый" со "Смерчем-2", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" с "Калибрами" на борту. А также большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Орск" и "Минск", — отмечается в сообщении.

По данным канала, "флот новых фрегатов ЧФ с "Калибрами" может экстренно пополнить "Адмирал Макаров" (30 марта находился в Балтийске), который летом этого года (предположительно) должен был выполнить ракетные стрельбы по базам террористов".

Ранее волонтерская спасательная служба "Белые каски" сообщила, что в Сирии по меньшей мере 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на город Дума.

После инцидента было созвано экстренное заседание Совбеза ООН, на нем постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что Россия виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Президент Штатов Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.