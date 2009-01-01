Видимо, закладываются первые камни в здание оставления полуострова оккупантами, отметил Голышев.

Оккупанты не собираются оставлять Крым прямо сейчас, считает Голышев Reuters

У будущего президента Российской Федерации, нынешнего премьера Дмитрия Медведева , уже есть дорожная карта по сливу захваченного Крыма , рассказал российский публицист и блогер Владимир Голышев "Обозревателю"

По его словам, "Кремль через формальных оппозиционеров вбрасывает идею повторного референдума, очевидно, для того, чтобы его слить", но никто не собирается оставлять полуостров прямо сейчас.

"Но это означает, что этот вопрос постепенно становится обсуждаемым. Возможно, что, если Путин уходит — а я уверен, что так и будет, — у будущего президента России, нового-старого Медведева, уже есть дорожная карта по сливу Крыма. Видимо, закладываются первые камни в здание этого дела", — подчеркнул собеседник.

Ранее командир 46 отдельного батальона спецназначения ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") говорил, что страна вернет под свой контроль аннексированный Россией Крым через 25.