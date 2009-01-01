У Докучаевска боевики усиливают оборону бронетехникой, гонят десятки БМП и танков к Донецку

Террористы продолжают усиливать свои позиции на Бахмутке.

Бронетехника боевиков ДНР Reuters

Воспользовавшись, боевики террористических организаций ДНР и ЛНР решили провести переброску живой силы и военной техники.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на Луганщине в районе "Бахмутской трассы" на участке между Александровском и Долгим прошли две колонны. Одна — 4 МТ-ЛБ, 2 трёхосных КамАЗа и 2 БМП-1. Вторая — 2 ЗРК "Стрела-10М", 2 БТР-70/80 и 3 "Урала". Колонны двигались в сторону поворота на Славяносербск или дальше на Смелое. Очевидно, противник продолжает усиливать свои подразделения, занимающие позиции южнее Крымского.

В районе Моспино (в десятке километров к юго-востоку от Донецка) наблюдалось перемещение не менее 15 единиц различных бронемашин противника (в основном — БМП-2), 7 танков, четыре 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика" и три 122-мм пушки-гаубицы типа Д-30, а также грузового автотранспорта. По предварительным данным, идет перемещение ротной тактической группы боевиков из состава 7-й омсбр.

В районе Докучаевска Донецкой области оккупанты спешно усиливают свои оборонительные позиции. На участке Ясное — промзона Докучаевска фиксируется оборудование целого ряда укрытий и капониров для ББМ (идет уплотнение лёгкой бронетехникой — БМП-1, МТ-ЛБ, — которые перебрасываются со стороны Стылы в сумерках по 1-2, реже по 2-3 единицы.

Аналогичные работы противник ведет в районе Старой колонии и на Центральном карьере (район отвалов), где также отмечается оборудование дополнительных позиций для пехоты, добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что под Докучаевском боевики зарываются в землю — пригнали бульдозер и землеройную машину.