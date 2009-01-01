У Гройсмана готовятся к возвращению Донбасса уже в этом году

Министр признал, что существует ряд проблем по восстановлению украинской власти на оккупированном Донбассе.

Разрушенный Донбасс, иллюстрация dialog.ua

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не знают, что сейчас происходит на оккупированных территориях Донбасса , но уверенно заявляют о том, что деоккупация этих земель начнется в 2017 году.

Такое мнение высказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает "Укринформ".

"Я конечно верю, что деоккупация начнется в этом году, и у меня нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет, но мы готовы к двум вещам. Если тот мирный процесс, который основан через утверждение Советом Безопасности ООН так называемых Минских соглашений, то там предусмотрено поэтапно эти территории будут возвращаться. Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что, когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу ", — сказал Черныш.

При этом он отметил, что сегодня существует ряд проблем по восстановлению украинской власти на временно не контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы не знаем, что сейчас происходит на этих территориях, что с помещениями, которые ограбили. Не знаем, как именно снова перерегистрировать людей, как с ними организовать эту работу", — добавил Черныш.

Напомним, журналист Виталий Портников объяснил, когда Украина восстановит свою целостность.