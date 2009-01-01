У Климкина ответили на российскую истерику. Украина в Совбезе ООН не блокировала заявление о Чуркине

Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла, пояснила Беца.
Об этом рассказала пресс-атташе МИД Украины Марьяна Беца, сообщает LIGA.net.
Сейчас в СБ ООН председательствует Украина в лице постпреда Ельченко.
"Там была немного другая ситуация. Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла", — пояснила Беца.
По словам дипломата, подобных прецедентов "никогда не было", потому в итоге было сделано заявление Совбеза о смерти Чуркина для СМИ.
"Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ — как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много... Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было", — резюмировала она.
Больше на эту тему читайте в материале "Главреда": "Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина".