У Климкина ответили на российскую истерику. Украина в Совбезе ООН не блокировала заявление о Чуркине

Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла, пояснила Беца.

Украина в СБ ООН не блокировала заявление о Чуркине Reuters

В Совбезе ООН делегация РФ хотела, чтобы председатель Владимир Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина , однако в итоге Совбез ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы.

Об этом рассказала пресс-атташе МИД Украины Марьяна Беца, сообщает LIGA.net.

Сейчас в СБ ООН председательствует Украина в лице постпреда Ельченко.

"Там была немного другая ситуация. Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла", — пояснила Беца.

По словам дипломата, подобных прецедентов "никогда не было", потому в итоге было сделано заявление Совбеза о смерти Чуркина для СМИ.

"Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ — как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много... Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было", — резюмировала она.

Больше на эту тему читайте в материале "Главреда": "Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина".