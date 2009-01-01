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У Кремля многое не складывается по Украине, "лопнули" две идеи — генерал

Вчера, 23:00

Власти РФ не откажутся от антиукраинской пропагандистской кампании, считает Романенко.

Кремль
Кремль, иллюстрация Корреспондент
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в реализации планов Кремля по Украине "многое не складывается" — "лопнули" идеи "Новороссии" и "Малороссии".

Об этом он рассказал "Обозревателю".

В то же время собеседник считает, что власти России не откажутся от антиукраинской пропагандистской кампании, поскольку "принципиально вопрос не решен".

"… Многое не складывается. Мы видим, что Путину (президент РФ Владимир Путин Ред.) приходится идти на шаги, от которых он ранее отказывался, например, по миротворческой миссии (на Донбассе — Ред.)", — отметил генерал.

Ранее Игорь Романенко говорил, что учениями "Запад-2017" Владимир Путин создаст угрозу в Беларуси, и Украина получит проблему с севера, но сейчас российскому лидеру не нужна "большая кровь".

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Россия, Украина, Кремль, Путин, Новороссия, Малороссия, идеи, Романенко, пропаганда
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