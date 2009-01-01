У Кремля многое не складывается по Украине, "лопнули" две идеи — генерал

Власти РФ не откажутся от антиукраинской пропагандистской кампании, считает Романенко.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантзаявил, что в реализации планов Кремля по Украине "многое не складывается" — "лопнули"

Об этом он рассказал "Обозревателю".

В то же время собеседник считает, что власти России не откажутся от антиукраинской пропагандистской кампании, поскольку "принципиально вопрос не решен".

"… Многое не складывается. Мы видим, что Путину (президент РФ Владимир Путин — Ред.) приходится идти на шаги, от которых он ранее отказывался, например, по миротворческой миссии (на Донбассе — Ред.)", — отметил генерал.

Ранее Игорь Романенко говорил, что учениями "Запад-2017" Владимир Путин создаст угрозу в Беларуси, и Украина получит проблему с севера, но сейчас российскому лидеру не нужна "большая кровь".