У Лаврова подтвердили существование "письма Януковича" о вводе войск РФ в Украину

Пресс-секретарь Путина три дня никак не мог проверить информацию о "письме" беглого президента.

Виталий Чуркин в ООН показыает "письмо Януковича" rt.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт существования т.наз., т.е. обращения экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой

Об этом она сказала радиостанции "Говорит Москва".

При этом Захарова подчеркнула, что это было не письмо, а заявление бывшего президента. "Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал", — сообщила она.

Речь идёт о документе, который зачитывал в ООН ныне покойный постпред РФ Виталий Чуркин. "Чуркин был уполномочен его процитировать в Совете безопасности ООН, о чем открыто заявил. Также заявление было распространено в качестве документа СБ — обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом — это вопрос внутреннего согласования", — пояснила Захарова.

Как сообщал УНИАН, 13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, обращался ли Янукович к Путину с просьбой ввести войска в Украину 1 марта 2014 года и добавил, что пока не успел проверить эту информацию.

14 марта Песков на брифинге пообещал обязательно узнать насчет письма Януковича. "Давайте мы завтра вернемся к этому. Если раньше что-то появится, я сообщу", — сказал Песков.

15 марта Песков в третий раз не смог дать ответ на вопрос о письме Януковича. "Вы правильно меня подловили, до сих пор не удалось (выяснить о письме). Каюсь, выясню", — сказал он и пообещал 16 марта ответить на этот вопрос.

16 марта пресс-секретарь Путина заявил, что в администрацию президента РФ не поступало письмо Януковича. "Дело в том, что никакого письма (о вводе войск в Украину) официально в администрацию президента не поступало и никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось. Вот что я могу вам ответить на этот вопрос", — сказал он. На замечание, что Чуркин предъявлял этот документ на заседании Совета безопасности ООН в марте 2014 года, Песков ответил: "Вот этого я не могу объяснить, я не знаю. Я могу констатировать ситуацию де-факто и де-юре".