У Лаврова считают неадекватной идею Украины о разрыве дипотношений с Россией

Захарова считает, что тема разрыва дипотношений снова возникла для того, чтобы отвлечь внимание от внутриукраинских проблем.

В Москве считают неадекватной идею Киева разорвать дипломатические отношения с Россией.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Отдельное место в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией. Эта тема не новая", — отметила она.

Захарова считает, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от внутриукраинских проблем, добавив, что Москва надеется, что здравый смысл возобладает в этом вопросе, добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о разрыве дипотношений — суверенное дело Киева, но этот шаг повредит как россиянам, так и самим украинцам.

Стоит отметить, чито в российских СМИ, 8 ноября, появилась информация о том, что накануне в Верховную раду внесли поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса — группа депутатов предлагает обязать правительство в трехмесячный срок разорвать дипотношения с Россией, которая в законе названа "агрессором".