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У Луценко рассказали о новом фейке пропаганды России о гибели "Боинга"

Сегодня, 06:30

Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия для привлечения к ответственности виновных в теракта в небе над Донбассом, отметил Енин.

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Российская пропаганда пытается отвлечь внимание от обвинений РФ в смоленской трагедии, утверждает чиновник
Заместитель генпрокурора Юрия Луценко Евгений Енин заявил, что сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбиванию малазийского "Боинга" над Донбассом, не соответствуют действительности.

Распространение такой информации является ничем иным, чем попыткой пропаганды России отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии, написал он на своей странице в Facebook.

"Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом", — отметил чиновник.

Напомним, малазийский "Боинг" разбился 17 июля 2014 года на захваченной боевиками территории Донецкой области, погибли 298 человек, пассажирами борта были граждане десяти стран, большинство жертв — нидерландцы.

Международная группа следователей выяснила, что самолет сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", который привезли из России и туда же вернули, а также назвала место запуска ракеты. РосСМИ не раз ловили на распространении неправдивой информации о трагедии.
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Луценко, Енин, Боинг, Донбасс, смоленская трагедия, Россия, пропаганда, смоленская катастрофа
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