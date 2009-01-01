"У них уже там паника". Генерал сообщил об ответке ВСУ в промзоне Авдеевки

Мы занимаем позицию, что наша территория оккупирована, поэтому оставляем за собой право возвращать эту землю, говорит Романенко.

Украинские военные на Донбассе .facebook.com/ato.news

На Донбассе ЛДНР занимают 1500 квадратных километров территории, которая согласно Минским соглашениям контролируется Украиной.

Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006–2010 годах, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в комментарии изданию "Гордон".

По его словам, обострение в Авдеевской промзоне является "ответом" боевиков на более ранние действия Вооруженных сил Украины на других направлениях.

"Мы занимаем позицию, что наша территория оккупирована, поэтому оставляем за собой право возвращать эту землю. Делаем мы это в рамках Минских соглашений, первых и вторых: по ним россияне и сепаратисты занимают где-то 1500 км² нашей территории. Поэтому у нас в этом смысле есть большое поле деятельности", — подчеркнул Романенко.

Он отметил, что когда боевики пытаются напасть на позиции ВСУ, силы АТО переходят из обороны в наступление.

"Поскольку мы проводили подобное с ноября месяца по настоящее время, естественно, у них уже там паника и по Дебальцево, и по Горловке. Я не говорю, что в ближайшее время мы займем Дебальцево, но угроза такая, как они считают, есть, и эти вопросы они поднимают перед россиянами", — добавил Романенко.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко объяснил, чего хочет добится Кремль боями под Авдеевкой.