У омбудсмена Рады рассказали, какая просьба Савченко удовлетворена в СИЗО

Нардеп в последний раз поела вчера вечером, узнали сотрудники Секретариата Уполномоченного парламента по правам человека.

Надежда Савченко не жаловалась на здоровье, отметили у омбудсмена Рады http://asn.in.ua

следственном изоляторе была удовлетворена просьба арестованного народного депутата Надежды Савченко о горячей воде и душе.

С политиком встретились сотрудники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека — Людмилы Денисовой, говорится на сайте омбудсмена.

"… Савченко сообщила, что объявила голодовку, в последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент, жалоб на здоровье с ее стороны нет", — отмечается в сообщении.

Политик "выразила сотрудникам Секретариата Уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере, ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было".

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.