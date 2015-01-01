У Попасной боевики атаковали наблюдательный пункт ВСУ: враг понес потери и отступил

В течение дня состоялось 25 обстрелов позиций ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"В районе Попасной произошло боевое столкновение. Около 16.00 противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение отразили, враг понес потери и отступил. Всего в течение дня состоялось 25 обстрелов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что боевики продолжали обстреливать позиции сил АТО на всех направлениях.
В штабе уточнили, что на Мариупольском направлении боевики из 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Широкином и Талаковке. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — по Марьинке, Широкином, Лебединском и Гнутовом.
На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов представители НВФ вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — по Павлополю, Новозвановке, Кондрашевке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоолександровке. А на Донецком направлении из стрелкового оружия — по Южному и Опытному.
Напомним, заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука верит, что в следующем году Украина вернет Донбасс.