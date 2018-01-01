У Порошенко хотят разместить военную базу на границе с Крымом

Геническ собрались сделать городом базирования морской охраны и ВМС Украины.

У Бабина новое предложение. facebook.com/borys.babin

Постоянный представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин выступил с предложением разместить базу морской охраны, ВМС Украины и других силовых структур на границе с аннексированным Крымом — в городе Геническ Херсонской области.

"Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе", — цитирует Бабина "Крым. Реалии".

По его словам, он "настойчиво просил" разместить там подразделение украинской Нацгвардии, но такая инициатива не была воспринята руководством МВД "в полной мере".

"Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение", — считает постпред.

Ранее Бабин рассказал, что боевые дельфины, которые принадлежали военно-морским силам Украины, после аннексии полуострова погибли, не желая слушаться приказов оккупантов.

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