У Порошенко не видят трагедии в резолюции ПАСЕ по украинскому закону "Об образовании"

Арьев заявил, что резолюция ПАСЕ — это сугубо политический момент. Ждем выводы Венецианской комиссии

Заседание ПАСЕ. Facebook.com

Глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") считает, что трагедию из резолюции ПАСЕ по украинскому закону "Об образовании" делать не стоит — это сугубо политический момент.

По его словам, резолюция ПАСЕ по украинскому закону об образовании не обязывает предпринимать какие-либо шаги до выводов Венецианской комиссии и не является трагедией для Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Резолюция — это сугубо политический момент. Она не требует от Украины делать какие-то конкретные шаги. Единственное, что там есть рекомендация Украине имплементировать результаты экспертизы Венецианской комиссии …С правовой точки зрения для Украины после доклада ничего не изменилось. Ждем выводы Венецианской комиссии", — сказал Арьев.

Арьев отметил, что Украина не была против упоминания такой рекомендации в тексте резолюции, Киев заявлял о готовности внести изменения в закон на основании выводов Венецианской комиссии.

"Я считаю, что трагедию из этого репорта делать точно не нужно", — добавил он.

По словам главы украинской делегации, и в резолюции, и во время выступления членов ПАСЕ все приветствовали то, что украинская сторона добровольно отправила текст закона на анализ в Венецианскую комиссию.

"Я считаю, что сама попытка этого репорта была политической", — подчеркнул депутат.

Напомним, ПАСЕ провела срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании", в частности по ст. 7, касающейся языка преподавания, по результатам которых приняла резолюцию с рекомендациями для Украины.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран — Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.