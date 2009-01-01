У Порошенко не видят трагедии в резолюции ПАСЕ по украинскому закону "Об образовании"

Арьев заявил, что резолюция ПАСЕ — это сугубо политический момент. Ждем выводы Венецианской комиссии
По его словам, резолюция ПАСЕ по украинскому закону об образовании не обязывает предпринимать какие-либо шаги до выводов Венецианской комиссии и не является трагедией для Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"Резолюция — это сугубо политический момент. Она не требует от Украины делать какие-то конкретные шаги. Единственное, что там есть рекомендация Украине имплементировать результаты экспертизы Венецианской комиссии …С правовой точки зрения для Украины после доклада ничего не изменилось. Ждем выводы Венецианской комиссии", — сказал Арьев.
Арьев отметил, что Украина не была против упоминания такой рекомендации в тексте резолюции, Киев заявлял о готовности внести изменения в закон на основании выводов Венецианской комиссии.
"Я считаю, что трагедию из этого репорта делать точно не нужно", — добавил он.
По словам главы украинской делегации, и в резолюции, и во время выступления членов ПАСЕ все приветствовали то, что украинская сторона добровольно отправила текст закона на анализ в Венецианскую комиссию.
"Я считаю, что сама попытка этого репорта была политической", — подчеркнул депутат.
Напомним, ПАСЕ провела срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании", в частности по ст. 7, касающейся языка преподавания, по результатам которых приняла резолюцию с рекомендациями для Украины.
25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран — Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.