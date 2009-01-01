У Порошенко объяснили, почему конфликт на Донбассе нельзя решить военным путем

Для того, чтобы зачистить захваченный Донецк, его нужно методично месяцами полностью уничтожать, сказал Бирюков.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

можно решить только политико-дипломатическим путем, при зачистке силовиками захваченного Донецка количество погибших мирных жителей будет измеряться сотнями тысяч.

Об этом волонтер, внештатный советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал в интервью online.ua.

В то же время он подчеркнул, что военного механизма освобождения подконтрольных противнику территорий у нашей страны нет.

"Для того, чтобы зачистить Донецк, его нужно методично месяцами полностью просто уничтожать. Кто-то готов отдать такой приказ? Точно не Петр Алексеевич Порошенко. Потому что тогда количество погибших мирных жителей будет измеряться сотнями тысяч", — отметил собеседник.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Российская Федерация фундаментально заинтересовалана в использовании Донбасса для дестабилизации всей Украины. Ознакомиться с мнением чиновника можно здесь.