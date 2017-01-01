У Порошенко открестились от непубличных встреч с Путиным

Никаких двусторонних встреч президентов не было, подчеркнули в АПУ.

В АП открестились от непубличных встреч с Путиным Reuters

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", — пишет агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о контактах глав украинского и российского государств. "Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - сказал он в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".