У Порошенко ответили на угрозы Венгрии: это шантаж, но Украине есть, чем ответить

Украина ответит Венгрии зеркальными действиями на блокирование евроинтеграции, сказал Арьев.
Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из БПП Владимир Арьев, пишет Интерфакс-Украина.
"То, что делает Венгрия, — это шантаж, потому в данном случае мы будем действовать зеркально относительно Венгрии, если они делают такое по отношению к нам ", — сказал Арьев.
По мнению нардепа, намерение Венгрии препятствовать сближению Украины с ЕС делает эту страну "ненадежным партнером".
Однако, по его словам, Украине есть, чем ответить на угрозы Венгрии. По словам Арьева, у Украины есть соответствующие рычаги, а рост националистических настроений в Венгрии давно беспокоит ЕС, что бьет также по имиджу этой страны в Евросоюзе.
Он добавил, что стоит также дождаться выводов Венецианской комиссии по языковой статье закона об образовании, а до этих пор все происходящее — лишь политические состязания.
По словам Арьева, до получения выводов Венецианской комиссии также нет смысла в дебатах в Совете Европы, на которых настаивает Румыния.
Арьев отметил, что в Совете Европы украинских представителей в 3 раза больше венгерских, потому Украина может повлиять на окончательные решения по Венгрии.
Напомним, правительство Венгрии приняло решение о блокировании всех последующих решений Евросоюза, направленных на сближение с Украиной.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.
Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.
фото: goloskarpat.info