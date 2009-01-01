У Порошенко ответили на угрозы Венгрии: это шантаж, но Украине есть, чем ответить

Украина ответит Венгрии зеркальными действиями на блокирование евроинтеграции, сказал Арьев.

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из БПП Владимир Арьев, пишет Интерфакс-Украина.

"То, что делает Венгрия, — это шантаж, потому в данном случае мы будем действовать зеркально относительно Венгрии, если они делают такое по отношению к нам ", — сказал Арьев.

По мнению нардепа, намерение Венгрии препятствовать сближению Украины с ЕС делает эту страну "ненадежным партнером".

Однако, по его словам, Украине есть, чем ответить на угрозы Венгрии. По словам Арьева, у Украины есть соответствующие рычаги, а рост националистических настроений в Венгрии давно беспокоит ЕС, что бьет также по имиджу этой страны в Евросоюзе.

Он добавил, что стоит также дождаться выводов Венецианской комиссии по языковой статье закона об образовании, а до этих пор все происходящее — лишь политические состязания.

По словам Арьева, до получения выводов Венецианской комиссии также нет смысла в дебатах в Совете Европы, на которых настаивает Румыния.

Арьев отметил, что в Совете Европы украинских представителей в 3 раза больше венгерских, потому Украина может повлиять на окончательные решения по Венгрии.

Напомним, правительство Венгрии приняло решение о блокировании всех последующих решений Евросоюза, направленных на сближение с Украиной.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.

фото: goloskarpat.info