У Порошенко рассказали, когда украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз

Для получения Украиной "безвиза" сейчас нет никаких политических препятствий, отметил Елисеев.

Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, пишет "Громадське".

"Мы рассчитываем, что в начале апреля Европарламент поставит окончательную точку в вопросе визовой либерализации, примет соответствующее решение. После этого мяч перейдет на поле стран-членов Евросоюза, то есть Совета ЕС, который должн в течение достаточно скорого периода времени принять решение. И я рассчитываю, что уже к середине июня Украина получит юридическое решение о безвизовом режиме поездок", — сказал он.

Он отметил, что для получения Украиной "безвиза" сейчас нет никаких политических препятствий, теперь это вопрос лежит исключительно в технико-юридической плоскости.

"Президент дал четкие указания всем нашим дипучреждениям в странах-членах Шенгенской зоны делать все возможное, чтобы даже технических барьеров на пути для получения визовой либерализации неожиданно не появилось", — подчеркнул заместитель главы Администрации президента.

Напомним, в Евросоюзе рассказали, когда вступит в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.