У Порошенко рассказали о главных итогах встречи Волкера в Украине

Волкер отметил, что "голубые каски должны контролировать всю территорию, в том числе границу и иметь доступ к местам дислокации тяжелой техники".

Курт Волкер УНИАН

Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер о тметил, что до конца 2017 года может быть разработана резолюция Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом по результатам встречи парламентариев с Волкером сообщил нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев в Facebook.

Нардеп отметил, что тезисы в резолюцию готовит сам Волкер.

Представитель США отметил, что "голубые каски должны контролировать всю территорию, в том числе границу и иметь доступ к местам дислокации тяжелой техники".

Также он считает, что РФ очень не нравится закон о реинтеграции Донбасса, в котором Москва названа агрессором, а "Украина — единственная сторона из всех, которая показывает стремление к выполнению Минских соглашений. Как бы кто к этим соглашениям не относился, это пока единственный процесс, который признает РФ, что дает возможность избежать эскалации".

Кроме того Волкер сообщил нардепам о том, что сейчас есть "впечатление, что Путин изменил подход с сугубо военного и теперь стремится получить дружеское ему руководство Украины (вместо действующего). Он также считает, что "Обама был неправ в вопросе непредоставления Украине летального оружия и перечислил минимум три фактора, которые свидетельствуют о том, что предоставить оружие можно. Однако, это политический вопрос, а он — дипломат".

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал Волкеру, чего Украина ждет от США.

видео: ТСН