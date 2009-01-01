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У Порошенко рассказали о главных итогах встречи Волкера в Украине

Сегодня, 13:55

Волкер отметил, что "голубые каски должны контролировать всю территорию, в том числе границу и иметь доступ к местам дислокации тяжелой техники".

Волкер
Курт Волкер УНИАН
Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что до конца 2017 года может быть разработана резолюция Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом по результатам встречи парламентариев с Волкером сообщил нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев в Facebook.

Нардеп отметил, что тезисы в резолюцию готовит сам Волкер.

Представитель США отметил, что "голубые каски должны контролировать всю территорию, в том числе границу и иметь доступ к местам дислокации тяжелой техники".

Также он считает, что РФ очень не нравится закон о реинтеграции Донбасса, в котором Москва названа агрессором, а "Украина — единственная сторона из всех, которая показывает стремление к выполнению Минских соглашений. Как бы кто к этим соглашениям не относился, это пока единственный процесс, который признает РФ, что дает возможность избежать эскалации".

Кроме того Волкер сообщил нардепам о том, что сейчас есть "впечатление, что Путин изменил подход с сугубо военного и теперь стремится получить дружеское ему руководство Украины (вместо действующего). Он также считает, что "Обама был неправ в вопросе непредоставления Украине летального оружия и перечислил минимум три фактора, которые свидетельствуют о том, что предоставить оружие можно. Однако, это политический вопрос, а он — дипломат".  

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал Волкеру, чего Украина ждет от США.

видео: ТСН

Теги:  
Волкер, США, Украина, Арьев, миротворцы, реинтеграция, Донбасс
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