У Порошенко рассказали о прогрессе в "минском процессе"

Уже есть базовый проект "дорожной карты" по выполнению Минских соглашений, отметил Елисеев.
Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".
В то же время чиновник подчеркнул, что такой факт является одним из положительных моментов "минского процесса".
"Несмотря на предостережения российской стороны, мы сейчас активно работаем над дорожной картой", — отметил собеседник издания.
По его словам, уже есть базовый проект документа. "Важно, что мы выстроили ее таким образом, что пункты по безопасности имеют приоритет над политическими. Работаем над проектом, в основе которого именно франко-немецкое видение", — добавил Елисеев.
Ранее первый президент нашей страны Леонид Кравчук говорил, что "минский процесс" по разрешению конфликта на Донбассе слишком сложный, поэтому он не решит главный вопрос для Украины.