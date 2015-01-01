У Порошенко рассказали о прогрессе в "минском процессе"

Уже есть базовый проект "дорожной карты" по выполнению Минских соглашений, отметил Елисеев.

Администрация президента, иллюстрация facebook.com/bryhynets

Замглавы Администрации президента Петра Порошенкозаявил, что, несмотря на предостережения российской стороны, сейчас активно идет работа над созданием "дорожной карты"

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время чиновник подчеркнул, что такой факт является одним из положительных моментов "минского процесса".

"Несмотря на предостережения российской стороны, мы сейчас активно работаем над дорожной картой", — отметил собеседник издания.

По его словам, уже есть базовый проект документа. "Важно, что мы выстроили ее таким образом, что пункты по безопасности имеют приоритет над политическими. Работаем над проектом, в основе которого именно франко-немецкое видение", — добавил Елисеев.

Ранее первый президент нашей страны Леонид Кравчук говорил, что "минский процесс" по разрешению конфликта на Донбассе слишком сложный, поэтому он не решит главный вопрос для Украины.