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У Порошенко рассказали о прогрессе в "минском процессе"

Сегодня, 08:35

Уже есть базовый проект "дорожной карты" по выполнению Минских соглашений, отметил Елисеев.

Администрация президента
Администрация президента, иллюстрация facebook.com/bryhynets
Замглавы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что, несмотря на предостережения российской стороны, сейчас активно идет работа над созданием "дорожной карты" по выполнению Минских соглашений по Донбассу.

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время чиновник подчеркнул, что такой факт является одним из положительных моментов "минского процесса".

"Несмотря на предостережения российской стороны, мы сейчас активно работаем над дорожной картой", — отметил собеседник издания.

По его словам, уже есть базовый проект документа. "Важно, что мы выстроили ее таким образом, что пункты по безопасности имеют приоритет над политическими. Работаем над проектом, в основе которого именно франко-немецкое видение", — добавил Елисеев.

Ранее первый президент нашей страны Леонид Кравчук говорил, что "минский процесс" по разрешению конфликта на Донбассе слишком сложный, поэтому он не решит главный вопрос для Украины.

Теги:  
Донбасс, Минские соглашения, минский процесс, Елисеев, дорожная карта
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