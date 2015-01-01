У Порошенко считают, что США еще не сказали последнего слова по Донбассу

Официальный Киев надеется, что 2017-й год принесет более содержательные результаты работы "нормандского формата", отметил Елисеев.

Флаги США и Украины, иллюстрация ukroboronprom.com.ua

Замглавы Администрации президента Петра Порошенкозаявил, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время чиновник подчеркнул, что власти Украины очень надеются на присоединение страны к "нормандскому формату" (Украина, Россия, Германия, Франция).

"Считаем, что с приходом новой администрации позиция Штатов будет более наступательной и инициативной", — отметил собеседник издания.

По его словам, официальный Киев надеется, что 2017-й год принесет более содержательные результаты работы формата. "Но тут важное значение будут иметь результаты президентских выборов во Франции", – добавил замглавы Администрации президента.

Ранее Константин Елисеев говорил, что, несмотря на предостережения российской стороны, сейчас активно идет работа над созданием "дорожной карты" по выполнению Минских соглашений по Донбассу.