У Порошенко сообщили, что Польша может сократить "черный список" украинцев

В списке — украинские чиновники, историки и общественные деятели.

finanso.net Украина и Польша договорились совместно сократить список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу.

Об этом сказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала ICTV, сообщает Liga.net.

По его словам, в списке — украинские чиновники, историки и общественные деятели.

Напомним, 18 ноября в международном пункте пропуска Шегини польские пограничники не пропустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

Ранее в МИД Польши сообщили о подготовке списка украинцев, якобы пропагандирующих антипольские и антиевропейские ценности, которым будет запрещен въезд в Польшу.

При этом в ведомстве отказались назвать фамилии внесенных в этот список людей, отметив, что они узнают об этом на границе. Также в МИД Польши заявили, что запрет будет касаться только отдельных государственных чиновников.