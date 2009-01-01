У Порошенко спрогнозировали отношения между Путиным и Трампом. Украине не стоит переживать

Несколько человек в новой администрации Трампа весьма скептически настроены по отношению к России.

Первые назначения новой администрации Трампа. Reuters

Назначения на ключевые посты в новой администрации президента США Дональда Трампа говорят о том, что в США скептически настроены по отношению к России и вряд ли он будет вести пророссийскую политику, а для Украины это означает, что не все так и плохо.

Такое мнение высказал экс-секретарь СНБО, советник президента Петра Порошенко Владимир Горбулина в статье для ZN.UA.

По его мнению, сейчас новая администрация 45-го президента США по-прежнему остается "темной лошадкой", но определенная канва озвученных предложений обретает свою логику. Например — в части объявленных назначений: похоже, что Трамп, конструируя новую модель власти в США, собирается выполнять в ней функцию миротворца, сдерживающего "ястребов". По крайней мере, три ключевых лица в новой администрации (будущий министр обороны, руководитель Центрального разведывательного управления США и вице-президент США) весьма скептически настроены по отношению к России.

Позиция нового главы Госдепартамента двояка и будет зависеть полностью от того, какие приоритеты обозначит ему сам Трамп. Фактически речь идет о выстраивании системы сдержек и противовесов, когда явные поляризованные позиции отдельных членов кабинета будут усложнять им поиск совместных решений, что будет требовать посреднической роли президента, — заявил Горбулин.

Советник президента заявил, что лишь отчасти разделяет "те чрезмерные тревоги, которые есть сегодня у части экспертов насчет нового состава администрации президента США".

"С этим составом мы вполне можем (и должны) работать. Другое дело — понимаем ли мы сами, чего хотим от этой администрации? А этот вопрос отнюдь не праздный. Каковы наши принципиальные позиции, которых мы хотим достичь при поддержке США? Тем более, что сколь бы ни выглядел эпатажным новый президент, все равно есть обстоятельства, которые он вряд ли сможет изменить и "дать задний ход", в том числе — по статусу Крыма", — отметил он.

"Сегодня наши тревоги относительно политики новой администрации по большей части сосредоточены вокруг вещей, которые либо а) не имеют для нас настоящего экзистенциального значения, либо б) находятся вне досягаемости наших возможностей для изменения.

К первой категории можно отнести, например, вопросы о продолжении помощи со стороны США Украине. Если мы говорим о летальных вооружениях, то США нам не поставляли их до этого момента, и мы тут рассчитывали на свои силы. Будет ли для нас принципиально, если новое руководство США скажет, что они продолжат политику Обамы в этом вопросе? Это будет неприятно, но кардинально не изменит для нас баланса ситуации (хотя следует напомнить, что именно сенаторы-республиканцы лоббировали львиную часть антироссийских законов в т.ч. — о предоставлении Украине летальных вооружений). Второй вопрос в этой же категории — экономическая помощь.)", — отметил Горбулин.

Что касается возможного снятия Трампом санкций с России, то Горбулин подчеркнул, что на это Украина прямо вряд ли сможет повлиять.

"Вторая категория — это болезненный вопрос санкций. Повлиять на это прямо мы вряд ли можем. Это не означает, что наше внешнеполитическое ведомство не должно ничего делать для их поддержания, но следует понимать: сохранение санкций возможно при наличии четкой политической воли к этому решению. Дональд Трамп же неоднократно заявлял, что считает их малоэффективными. С другой стороны: просто отменить санкции без четких и видимых уступок со стороны России он тоже не сможет, ибо показаться "слабым" президентом ему хочется еще меньше (особенно в условиях, когда демократы следят за каждым его шагом). Отсюда и эта расплывчатая формулировка, что в ближайшее время санкции сняты не будут, а там — "видно будет", — подчеркнул он.

"Еще один важный момент: многие почему-то игнорируют личность самого Трампа. То, что он эпатажен, несдержан и не соответствует нашим представлениям (впрочем, как и представлениям значительного числа американцев) о том, как должен выглядеть американский президент, не означает, что он глуп или готов быть обманутым. Более того: последнее он вряд ли простит. Даже такому "хорошему парню", как Владимир Путин. А Путин иначе просто не умеет — логика разворачивания российской гибридной агрессии — это и логика постоянного предательства тех, кто ему доверился", — отмечает он.

Горбулин также заявил, что для американо-российских отношений ситуация может оказаться еще сложнее.

"Для американо-российских отношений ситуация может оказаться даже сложнее: удачные российские кибератаки (которые с технической точки зрения не были чем-то экстраординарным и привели к серьезным политическим последствиям совершенно по другой причине) и отсутствие на них жесткой реакции со стороны США почти гарантированно спровоцирует Россию на новые операции по политической дестабилизации США. Ибо, как учит нас уже украинский опыт, Путин останавливается лишь там, где получает резкий и жесткий отпор. И это как раз то, что может сорвать любое сближение между Трампом и Путиным. И Киссинджер с его "челночной дипломатией" здесь мало чем поможет. Хотелось бы напомнить, что Дж.Буш-мл. тоже был настроен к Путину крайне конструктивно и доброжелательно. Закончилось же это тем, что Хиллари Клинтон, как новому главе Госдепартамента США при президенте Обаме, пришлось нажимать символическую кнопку "перезагрузка" чтобы вернуть эти отношения на уровень минимального адекватного (по тем меркам и в том международному контексте) сотрудничества…", — подчеркнул советник президента.

Он также заявил, что остается вероятность не смягчения позиции США относительно России, но радикализации через предложение "открытой конкуренции".

"К этому располагает не только "напускной мачизм" лидеров России и США, но и простая арифметика: экономические потенциалы США и России несоизмеримы, а находящаяся под санкциями Россия дополнительно несет стратегические потери. Можно представить вариант, о котором говорят некоторые эксперты, скажем в сфере ядерного вооружения: после 2021 года, когда истечет срок действия договора СНВ-3 Д. Трамп и его администрация воспользуются этим для глубинной модернизации ядерных вооружений и наращивания системы ПРО по всему миру. России же будет предложено сделать то же для обеспечения своей безопасности. Однако для изрядно обескровленной российской экономики такая новая гонка вооружений может закончиться драматическим образом. Интересно, что такой подход может активнейшим образом (хотя и не формально) поддержать ЕС, который в результате может рассчитывать на усиление военного присутствия США в регионе, а значит — уменьшить тревоги за собственную безопасность", — отмечает эксперт.

Советник президента добавил, что бывший американский лидер Барак Обама никогда бы не пошел на такую рискованную игру, а вот Трамп — вполне может.

"Умиротворяющий" Киссинджер в команде Трампа — это, конечно, хорошо для России, но "не Киссинджером единым", как говорится — в команде Трампа достаточно и откровенных "ястребов". Нам всем пора хорошенько выдохнуть, думая о новой администрации, и больше сосредоточиться на украинских вопросах. Это не означает, что мы должны полностью игнорировать возможный новый внешнеполитический курс Трампа, но относиться к нему стоит рациональнее и конструктивнее, акцентируясь лишь на том, что для нас действительно важно. США остается крупнейшим международным субъектом, и от их решений зависит очень много. Много, но далеко не все. Возможно, это определенный "момент истины". Не столько для нас, сколько для наших европейских коллег. Что пора больше рассчитывать на себя", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Посол Украины в США Валерий Чалый "позитивно пообщался" с Трампом об отношениях с Украиной.

Напомнипм, 20 января избранный президент-республиканец Дональд Трамп принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.