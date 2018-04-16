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У Порошенко заявили, что "одной ногой" Украина останется в СНГ

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Киев намерен оставить в действии "выгодные" соглашения.

Флаги стран участниц СНГ
Киев "одной ногой" останется в СНГ. Sputnik Кыргызстан
Украина не станет полностью выходить из органов "Содружества независимых государств". Киев намерен оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые для него выгодны.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко на согласительном совете в парламенте, пишет "Украинская правда".

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Среди "выгодных" для Украины она назвала:

  • признание дипломов,
  • признание трудоустройства, д
  • оговор о транзите,
  • "другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины".

Луценко пояснила, что частичное прекращение сотрудничества с СНГ обусловлено отказом этого объединения признавать агрессию России.

Нардеп напомнила также об инициативе президента прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и отметила, что сделать такой шаг Украине позволяет статья 75 Венской конвенции о международных договорах 1969 года.

Напомним, ранее нардеп Ганна Гопко рассказала, сколько на самом деле Украина разорвала соглашений с Россией.
Теги:  
СНГ, сотрудничество, Украина, Ирина Луценко
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