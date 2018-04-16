У Порошенко заявили, что "одной ногой" Украина останется в СНГ

Киев намерен оставить в действии "выгодные" соглашения.
Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко на согласительном совете в парламенте, пишет "Украинская правда".
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Среди "выгодных" для Украины она назвала:
Луценко пояснила, что частичное прекращение сотрудничества с СНГ обусловлено отказом этого объединения признавать агрессию России.
Нардеп напомнила также об инициативе президента прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и отметила, что сделать такой шаг Украине позволяет статья 75 Венской конвенции о международных договорах 1969 года.
Напомним, ранее нардеп Ганна Гопко рассказала, сколько на самом деле Украина разорвала соглашений с Россией.