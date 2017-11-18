У Путина есть только три пути решения донбасского кризиса — журналист

Глава РФ прекратит войну на востоке Украины, считает Портников.

Владимир Путин Reuters

Об этом говорится в его колонке на lb.ua.

В то же время он выразил мнение, что глава РФ "использовал ситуацию с пленными для такого демонстративного диалога со своими марионетками" — главарями самопровозглашенных "ДНР и ЛНР".

"Первый (путь решения кризиса — Ред.) — это эскалация конфликта, новые военные действия, попытки захвата новых территорий, "восстановления территориальной целостности народных республик", — отметил автор.

По его словам, на сегодня такой вариант для политика "совершенно неприемлем, так как приведет к новому витку серьезной эскалации с Западом, к которой российский президент не готов — экономическое состояние не то, цена на нефть не та, поддержки войны в обществе больше нет, так как не хочется воевать на пустой желудок".

"Второй — это уход с Донбасса. Это позволило бы снять часть западных санкций, предупредить введение новых, значительно облегчило бы положение ближайших соратников Путина", — добавил журналист.

"Но, с точки зрения российского политического класса, да и большой части шовинистически настроенного общества, это будет означать то, что Путина можно дожать, что он проявил слабость и сдал часть "русского мира" врагу. Нет, условия для такого проявления слабости в России явно еще не созрели", — утверждает Портников.

"Тогда остается третий путь — "приднестровизация" конфликта, превращение "народных республик" в полноценные квазигосударственные образования, которые не будут больше воевать с "соседней Украиной", а будут заняты строительством собственных стран под российской опекой", — написал аналитик.

"Это, собственно, то, что сейчас и происходит. И то, что Путин разговаривает со своими марионетками на Донбассе почти как с равными — важное доказательство такого развития событий. Путин не уйдет с Донбасса, но прекратит там войну. Это может не привести к снятию санкций, но к их ослаблению", — говорится в материале.