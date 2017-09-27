У Путина уверяют, что договор о дружбе между Россией и Украиной еще в силе

Песков посоветовал обратиться в Госдуму за объяснениями о новом законе "Об образовании" в Украине.

joinfo.ua Россией и Украиной продолжает действовать.

Об этом заявил, отвечая на вопрос, насколько актуально обращаться к данному документу в связи с принятием нового закона об образовании в Украине, сообщают "РИА Новости".

"С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой", — сказал Песков.

При этом он отметил, что с таким вопросом было бы корректнее обратиться в Госдуму.

Напомним, 26 сентября в правительстве Венгрии заявили, что будут блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за принятого образовательного закона.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.