У Путина назвали "убийство" Бабченко развесистой клюквой

Песков отверг существование "приватного фонда Путина"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал показания подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа, утверждающего, что за покушением стоит человек, который работает "в приватном фонде Владимира Путина".

"Конечно, никаких таких фондов в России не существует", - сказал Песков, отметив, что обвинение России в причастности к покушению на Бабченко является инсинуацией и "развесистой клюквой", передает "Интерфакс".

"Любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке является не чем иным как инсинуацией и не соответствует действительности. Если говорить, скажем так, в шутку, то не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются не чем иным как развесистой клюквой", - добавил он.

Информация о смерти Аркадия Бабченко появилась в СМИ 29 мая. Сообщалось, что он был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день СБУ заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках предотвращения реального преступления.

Организатор убийства Бабченко, по версии силовиков, - исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер" Борис Герман. По словам главы СБУ Василия Грицака, Герман готовил устранение 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб".

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