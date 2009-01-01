У Путина признали, что могут влиять на главарей боевиков на Донбассе

Песков отметил, что в разговоре с главарями боевиков Путин озвучил идею масштабного обмена заложниками.

Владимир Путин. Reuters

В Кремле заявили, что имеют влияние на российских боевиков на оккупированном Донбассе , поэтому они согласились на

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос не является ли звонок президента РФ Владимира Путина боевикам нарушением позиции РФ, которая заявляет, что не является участником конфликта, пишет УНИАН.

"Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что это "республики", которые живут самостоятельной жизнью, но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние, небезграничное, но определенное. Вот этим влиянием и пользуется глава государства реагируя на призыв Медведчука и одобрение, которое высказал патриарх Кирилл", — сказал Песков.

По его словам, в ходе разговора с главарями боевиков Путин озвучил идею масштабного обмена и "встретил понимание у своих собеседников".

При этом он не ответил на вопрос, почему в официальном релизе по итогам этого разговора пресс-служба Кремля не использовала слово "непризнанные республики" в отношении оккупированного Донбасса.

"Отказа (от боевиков) Путин не услышал. Эта инициатива была воспринята с пониманием и была высказана надежда, что удастся согласовать детали с представителями украинской стороны", — сказал Песков.

В Кремле также подчеркнули, что об обмене украинских политзаключенных, удерживаемых в России, а также россиянах, находящихся в тюрьмах Украины, "речь не идет".

"Пока не будет (развития этого вопроса). Об этом речь не идет. Это совсем другая субстанция", — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — Александром Захарченко, Игорем Плотницким.

Темой обсуждения была инициатива лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктора Медведчука (кум главы РФ — Ред.) по обмену пленными между Украиной "республиками".

15 ноября Путин заявил, что "сделает все от него зависящее", чтобы провести обмен пленными с Украиной.

Стоит отметить, что Киев готов обменять 309 боевиков на 87 заложников-украинцев.