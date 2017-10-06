У Путина отреагировали на принятые в Украине законы по Донбассу: для России неприемлемы

По мнению пресс-секретаря Путина, закон носит декларативный характер.

Владимир Путин. Reuters

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя два законопроекта по Донбассу, которые рассматривали парламентарии, сообщает РИА Новости.

"Этот закон — он носит, насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте, — весьма декларативный характер. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания о Минских договоренностях", — говорит Песков.

По его словам, "подобные формулировки для России неприемлемы, а законопроекты содержат юридические противоречия".

"Чисто с юридической точки зрения — безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема. Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу Минских договоренностей. Ибо такой дефиниции в Минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих Минских договоренностей", — заявил Песков.

По мнению пресс-секретаря Путина, закон носит декларативный характер.

Кроме того, по его словам, второй законопроект (о продлении особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО) является более важным.

"Там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность", — сказал Песков.

Он также заявил, что РФ "сохраняет свою приверженность Минским договоренностям, по-прежнему считает их безальтернативным фундаментом, на основе которого можно, по крайней мере, дальше пытаться выходить хоть на какие-то наметки урегулирования".

Как сообщалось, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается государством-агрессором.

Депутаты также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины.