У Путина пообещали главарям ДНР и ЛНР присоединение к России

Главари боевиков провели совещание с помощником президента России Сурковым.

Владимир Путин bukmaidan.com.ua

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук в Facebook.

По его информации, об этом шла речь на совещании, которое провели главари боевиков с помощником президента России Сурковым.

"Во время встречи Сурков отметил, что "представители власти ДНР" должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие ДНР.

Согласно его обещанию, через год-полтора ДНР и ЛНР должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц", — пишет Тымчук.

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил, как только Путин уйдет из власти, они попросятся в состав Украины.