У Путина предложили упростить процедуру принятия российского гражданства для украинцев

Глазьев заявил, что это необходимо делать из гуманитарных соображений.

Сергей Глазьев УНИАН

Советник российского президента Сергей Глазьев предложил упростить процедуру принятия российского гражданства для всех украинцев.

Он заявил, что это необходимо делать из гуманитарных соображений для всех жителей Украины, сообщает ТАСС.

По его словам, в Украине СБУ якобы "пытает, издевается и убивает украинцев".

"В Украине сегодня политический террор, сотни тысяч человек находятся под гнетом новоявленных гестаповцев в виде Службы безопасности Украины, которая людей бросает в тюрьмы, пытает, издевается над ними, убивает", — решил Глазьев.

Он также заявил, что в Украине якобы происходит геноцид русского населения.

"Я считаю, что мы должны создать все необходимые условия для того, чтобы любой человек, приехавший с Украины, мог автоматически получить здесь не только политическое убежище, но и возможность нормально работать со всеми правами", — сказал он.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Сергей Глазьев занимался экономической частью проекта "Новороссия". Ознакомиться с его сведениями можно здесь.