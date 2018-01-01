У Путина придумали, как РФ присутствует на Донбассе

Слова Бородая о том, что "Россия пришла на Донбасс навсегда", являются его личной точкой зрения, отметил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина утверждает, что "Россия не пришла на Донбасс" Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков — заявил, что страна присутствует на Донбассе и в Украине тоже только в виде своих симпатий к украинскому народу.

Никакого иного присутствия России в нашей стране нет, рассказал он, комментируя слова "экс-премьера" самопровозглашенной "ДНР" Александра Бородая, что "Россия пришла на Донбасс навсегда", пишет УНИАН.

"Россия не пришла на Донбасс. Здесь, безусловно, личная точка зрения. Вы знаете, что Россия присутствует на Донбассе и в Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет", — заявил спикер.

Напомним, РФ весной 2014 года после ввода войск в Крым начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Украина и страны Запада обвиняли российские власти в поставках боевикам вооружения, техники, направлении на нашу землю военнослужащих. В России же утверждают, что ее военных там нет.

В апреле 2014-го на части территории востока нашей страны началась антитеррористическая операция. В декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины.