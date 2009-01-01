На обстановку на востоке Украины, в частности, может повлиять Киев, уверен Песков.

Владимир Путин Reuters

Пресс-секретарь президента Российской ФедерацииДмитрий Песков считает, что страны-участники(Украина, Германии, Франции, РФ — "нормандская четверка") и США не могут изменить

Об этом он сказал в Москве, комментируя результаты второй встречи специального представителя Госдепартамента Штатов по Украине Курта Волкера и помощника главы России Владислава Суркова (прошла 7 октября в Сербии), пишет УНИАН.

В то же время чиновник утверждал, что изменения "могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс". "… на встрече в Белграде Сурков и Волкер "сверили часы" и обменялись мнениями по нынешней ситуации (на востоке Украины — Ред.)", — подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что "изначальным" условием размещения миротворцев ООН на Донбассе является диалог с орудующими там боевиками и снова заявил, что РФ "не является стороной конфликта".