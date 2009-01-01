Песков снова заявил, что Россия не является страной, которая должна выполнять Минские соглашения.

Владимир Путин kremlin.ru

В Кремле в очередной раз заявил, что Россия не является стороной конфликта в Украине Минские соглашения ("Минск-2") должны быть реализованы только Киевом и Донбассом, в то время как Москва якобы выступает только гарантом этого процесса.

Такое мнение высказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Би-би-си, сообщает ТАСС.

"Проблема в том, что мы не является страной, которая должна имплементировать Минские соглашения. Мы — страна, которая должна гарантировать реализацию Минских соглашений вместе с Францией и Германией", — сказал он.

Он также подчеркнул, что "Минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями на Донбассе".

Стоит отметить, что 12 февраля 2015 года участники контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подписали в столице Беларуси —Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод вооружений, амнистию для заложников, возобновление экономических связей и проведение конституционной реформы в Украине.

Кроме того напомним, что Служба Безопасности Украины (СБУ) задокументировала очередной факт присутствия российских войск на Донбассе.